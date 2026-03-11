11 Марта 2026
Казахстанский боксер лишен титула чемпиона мира IBF

11 Марта 2026 12:11
Казахстанский боксер лишен титула чемпиона мира IBF

Казахстанский боксер Жанибек Алимханулы лишен чемпионского пояса Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе из-за невозможности провести обязательную защиту титула в установленный срок.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, одной из ключевых причин решения стала дисквалификация спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

В пробе Алимханулы, взятой в декабре 2025 года, был обнаружен мельдоний, запрещенный Всемирным антидопинговым агентством с 2016 года. Казахстанская федерация профессионального бокса отстранила боксера на шесть месяцев, а WBO наложила годовую дисквалификацию, действующую до 2 декабря 2026 года.

По регламенту IBF, чемпион обязан защитить титул до 4 июля 2026 года. Поскольку Алимханулы не сможет выйти на ринг до завершения дисквалификации, пояс объявлен вакантным.

При этом Всемирная боксерская организация (WBO) сохранила за казахстанцем чемпионский статус, но назначила бой за временный титул между британцем Дензелом Бентли и венесуэльцем Эндри Сааведрой. Победитель этого поединка станет обязательным претендентом на встречу с Алимханулы после завершения его отстранения.

32-летний Алимханулы (17-0, 12 КО) завоевал пояс WBO в 2022 году, а в 2023-м добавил титул IBF, победив Винченцо Гуалтьери. В декабре 2025 года из-за допинг-скандала сорвался его объединительный бой с чемпионом WBA Эрисланди Ларой.

İdman.Biz
