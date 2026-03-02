2 Марта 2026
RU

Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"

Бокс
Новости
2 Марта 2026 14:25
8
Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"

Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров поделился впечатлениями от своего дебюта на взрослых международных соревнованиях — мемориальном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), где он завоевал серебряную медаль. Спортсмен признался, что путь к пьедесталу был наполнен серьезными испытаниями, ключевым из которых стало противостояние в четвертьфинале.

"Моим первым соперником был представитель Ирландии, действующий чемпион Европы среди молодежи до 23 лет. Однако я не испытал особых трудностей и одержал уверенную победу со счетом 5:0. Совсем другая история произошла в четвертьфинале, где мне предстоял бой с армянским боксером. Это был один из самых важных и ответственных поединков в моей жизни. Я стремился завоевать медаль уже на своем первом взрослом турнире, а тот факт, что соперник представлял Армению, накладывал дополнительную ответственность. На мне лежал двойной груз. Слава богу, мы с тренерами отлично подготовились, разработали правильную тактику и смогли одолеть армянина", — рассказал Назаров в беседе с Report.

После победы над принципиальным соперником азербайджанец легко справился с представителем Украины в полуфинале, но в решающем схватке за золото уступил боксеру из Казахстана со счетом 2:3. Причину поражения спортсмен видит в физической усталости, неизбежной для дебютанта такого уровня: "В финальном бою я проиграл казахстанскому спортсмену. Сказалась небольшая нехватка физических кондиций. Вероятно, это произошло потому, что это мой первый турнир среди взрослых. Надеюсь, в будущих соревнованиях смогу показать еще лучшие результаты".

Отметим, что турнир "Странджа" является одним из старейших и престижнейших соревнований в любительском боксе, часто служащим важным этапом подготовки к чемпионатом мира и Олимпийским играм. Серебряная медаль 19-летнего Назарова стала весомым вкладом в копилку сборной Азербайджана и подтвердила высокий потенциал молодого поколения национально школы бокса.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:34
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана завершила турнир с двумя наградами
Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии
28 Февраля 22:50
Бокс

Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии

Другой представитель Азербайджана завершил выступление с бронзовой медалью
Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 16:52
Бокс

Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

19-летняя боксерша уверенно победила на международных соревнованиях
Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид
27 Февраля 23:26
Бокс

Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид

Поединок за пояс WBC состоится в Египте

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира "Странджа" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
27 Февраля 18:54
Бокс

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира "Странджа" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Спортсмены уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали
Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ
27 Февраля 16:47
Бокс

Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ

Эмили Рзаева выиграла соревнование в Абу-Даби

Самое читаемое

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет