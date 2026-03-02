Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"

Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров поделился впечатлениями от своего дебюта на взрослых международных соревнованиях — мемориальном турнире "Странджа" в Софии (Болгария), где он завоевал серебряную медаль. Спортсмен признался, что путь к пьедесталу был наполнен серьезными испытаниями, ключевым из которых стало противостояние в четвертьфинале.

"Моим первым соперником был представитель Ирландии, действующий чемпион Европы среди молодежи до 23 лет. Однако я не испытал особых трудностей и одержал уверенную победу со счетом 5:0. Совсем другая история произошла в четвертьфинале, где мне предстоял бой с армянским боксером. Это был один из самых важных и ответственных поединков в моей жизни. Я стремился завоевать медаль уже на своем первом взрослом турнире, а тот факт, что соперник представлял Армению, накладывал дополнительную ответственность. На мне лежал двойной груз. Слава богу, мы с тренерами отлично подготовились, разработали правильную тактику и смогли одолеть армянина", — рассказал Назаров в беседе с Report.

После победы над принципиальным соперником азербайджанец легко справился с представителем Украины в полуфинале, но в решающем схватке за золото уступил боксеру из Казахстана со счетом 2:3. Причину поражения спортсмен видит в физической усталости, неизбежной для дебютанта такого уровня: "В финальном бою я проиграл казахстанскому спортсмену. Сказалась небольшая нехватка физических кондиций. Вероятно, это произошло потому, что это мой первый турнир среди взрослых. Надеюсь, в будущих соревнованиях смогу показать еще лучшие результаты".

Отметим, что турнир "Странджа" является одним из старейших и престижнейших соревнований в любительском боксе, часто служащим важным этапом подготовки к чемпионатом мира и Олимпийским играм. Серебряная медаль 19-летнего Назарова стала весомым вкладом в копилку сборной Азербайджана и подтвердила высокий потенциал молодого поколения национально школы бокса.