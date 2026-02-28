Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанская боксерша Эмили Рзаева (65 кг) завоевала золотую медаль международного турнира Zayed Sports Tournament в Абу-Даби. Сразу по прибытии в Баку спортсменка рассказала Idman.Biz о сложностях турнира и отсутствии поддержки:

"Этот традиционный турнир проводится в рамках программы, приуроченной к месяцу Рамазан.

Я выступала в непривычной категории до 65 кг, так как в моем родном весе (60 кг) участниц не оказалось. Конкуренция была специфической: в полуфинале местная спортсменка Назтаран Фатхи просто отказалась выходить на ринг против меня. В результате я сразу прошла в финал, где победила бразильянку Андреа Седиру. По моим ощущениям, соперница была даже тяжелее лимита в 65 кг.

На женском турнире я была единственной представительницей Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что прилетела туда за свой счет, без какой-либо поддержки со стороны федерации.

Кстати, уже после финала я предложила Назтаран Фатхи, которая считается здесь местной звездой, провести шестираундовый поединок на профессиональном уровне. Однако ее команда снова ответила отказом".