28 Февраля 2026
RU

Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Бокс
Новости
28 Февраля 2026 16:52
10
Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Азербайджанская боксерша Эмили Рзаева (65 кг) завоевала золотую медаль международного турнира Zayed Sports Tournament в Абу-Даби. Сразу по прибытии в Баку спортсменка рассказала Idman.Biz о сложностях турнира и отсутствии поддержки:

"Этот традиционный турнир проводится в рамках программы, приуроченной к месяцу Рамазан.

Я выступала в непривычной категории до 65 кг, так как в моем родном весе (60 кг) участниц не оказалось. Конкуренция была специфической: в полуфинале местная спортсменка Назтаран Фатхи просто отказалась выходить на ринг против меня. В результате я сразу прошла в финал, где победила бразильянку Андреа Седиру. По моим ощущениям, соперница была даже тяжелее лимита в 65 кг.

На женском турнире я была единственной представительницей Азербайджана. Хочу подчеркнуть, что прилетела туда за свой счет, без какой-либо поддержки со стороны федерации.

Кстати, уже после финала я предложила Назтаран Фатхи, которая считается здесь местной звездой, провести шестираундовый поединок на профессиональном уровне. Однако ее команда снова ответила отказом".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид
27 Февраля 23:26
Бокс

Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид

Поединок за пояс WBC состоится в Египте

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира "Странджа" - ОБНОВЛЯЕТСЯ
27 Февраля 18:54
Бокс

Два азербайджанских боксера вышли в полуфинал турнира "Странджа" - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Спортсмены уже гарантировали себе как минимум бронзовые медали
Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ
27 Февраля 16:47
Бокс

Азербайджанская спортсменка завоевала "золото" международного турнира в ОАЭ

Эмили Рзаева выиграла соревнование в Абу-Даби
Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing
27 Февраля 08:12
Бокс

Команда Усика опровергла слухи о подписании контракта с Zuffa Boxing

Ранее Zuffa Boxing официально объявила о подписании контракта с британским полусредневесом Конором Бенном
Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний
26 Февраля 21:30
Бокс

Непобежденный чемпион мира из Казахстана отстранен на полгода за мельдоний

Алимханулы не сможет вернуться на ринг до июня
Азербайджанский боксер вышел в следующий раунд турнира в Болгарии
25 Февраля 21:15
Бокс

Азербайджанский боксер вышел в следующий раунд турнира в Болгарии

Магомедали Аширелиев одержал уверенную победу в Софии

Самое читаемое

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО
27 Февраля 15:29
Мировой футбол

Лига чемпионов: Сегодня определится соперник "Галатасарая" в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ФОТО/ВИДЕО

Жеребьевка плей-офф начнется в 15:00 по бакинскому времени
Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
26 Февраля 02:04
Мировой футбол

Лига чемпионов: "Реал", "ПСЖ" и "Аталанта" вышли в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Сегодня проходят ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ
27 Февраля 20:10
Мировой футбол

Стали известны точные даты и время начала матчей 1/8 финала ЛЧ

УЕФА опубликовал расписание игр стадии на вылет

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
25 Февраля 18:12
Дзюдо

Славко Текич: "Жизнь в Азербайджане легче, чем в Германии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Тренер национальной сборной по дзюдо о немецком прагматизме, бакинских ужинах и проблемах с дисциплиной