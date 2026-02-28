28 Февраля 2026
Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии

28 Февраля 2026 22:50
Азербайджанский боксер Билалхабаши Назаров вышел в финал международного турнира "Странджа", проходящего в столице Болгарии Софии.

Как сообщает İdman.Biz, член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 50 кг, в полуфинале встретился с Сиевушем Мухаммадиевым (Украина).

Выиграв все три раунда, азербайджанский боксер одержал победу со счетом 5:0 (30:27, 29:28, 29:28, 30:27, 29:28). В решающем поединке, который состоится завтра, он встретится с Даниялом Сабитом (Казахстан).

Другой представитель Азербайджана Малик Гасанов (65 кг) завершил выступление на турнире "Странджа" с бронзовой медалью.

