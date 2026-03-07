Блогер-боксер запускает новую лигу женского бокса

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), принадлежащая блогеру и боксеру Джейку Полу, объявила о запуске новой платформы для женского бокса под названием MVPW.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, организация подписала многолетнее соглашение с телеканалом ESPN. В рамках этого контракта первые три турнира новой лиги пройдут в апреле и мае 2026 года.

"С момента основания MVP мы стратегически сосредоточились на создании глобального дома для женского бокса с участием лучших бойцов мира. Сегодня мы с гордостью вступаем в новую эру", - заявили сооснователи MVP Накиса Бидариан и Джейк Пол.

Первый турнир под названием MVPW-01 состоится 5 апреля в лондонском Olympia Events. Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе между чемпионкой WBC британкой Кэролайн Дюбуа и обладательницей пояса WBO Терри Харпер.

Также в рамках вечера пройдет поединок за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе между обладательницей поясов WBO, IBF и WBC Элли Скотни и чемпионкой WBA Майели Флорес. Кроме того, Шантель Кэмерон проведет бой за вакантный титул WBO в первом среднем весе против Михаэлы Котасковой.

Отмечается, что контракт между MVPW и ESPN рассчитан до 2028 года. В числе бойцов промоушена также значатся абсолютная чемпионка мира в полулегком весе Аманда Серрано, чемпионка WBC Тиара Браун, Эбани Бриджес и другие спортсменки.