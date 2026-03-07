7 Марта 2026
RU

Блогер-боксер запускает новую лигу женского бокса

Бокс
Новости
7 Марта 2026 03:10
13
Блогер-боксер запускает новую лигу женского бокса

Промоутерская компания Most Valuable Promotions (MVP), принадлежащая блогеру и боксеру Джейку Полу, объявила о запуске новой платформы для женского бокса под названием MVPW.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, организация подписала многолетнее соглашение с телеканалом ESPN. В рамках этого контракта первые три турнира новой лиги пройдут в апреле и мае 2026 года.

"С момента основания MVP мы стратегически сосредоточились на создании глобального дома для женского бокса с участием лучших бойцов мира. Сегодня мы с гордостью вступаем в новую эру", - заявили сооснователи MVP Накиса Бидариан и Джейк Пол.

Первый турнир под названием MVPW-01 состоится 5 апреля в лондонском Olympia Events. Главным событием вечера станет объединительный бой в легком весе между чемпионкой WBC британкой Кэролайн Дюбуа и обладательницей пояса WBO Терри Харпер.

Также в рамках вечера пройдет поединок за звание абсолютной чемпионки мира во втором легчайшем весе между обладательницей поясов WBO, IBF и WBC Элли Скотни и чемпионкой WBA Майели Флорес. Кроме того, Шантель Кэмерон проведет бой за вакантный титул WBO в первом среднем весе против Михаэлы Котасковой.

Отмечается, что контракт между MVPW и ESPN рассчитан до 2028 года. В числе бойцов промоушена также значатся абсолютная чемпионка мира в полулегком весе Аманда Серрано, чемпионка WBC Тиара Браун, Эбани Бриджес и другие спортсменки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Поединок легенд бокса Тайсона и Мейвезера может быть отложен
5 Марта 06:04
Бокс

Поединок легенд бокса Тайсона и Мейвезера может быть отложен

Инсайдер сообщил, что поединок не состоится 25 апреля
Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Жемчужина Адриатики"
3 Марта 12:41
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Жемчужина Адриатики"

Сборная Азербайджана по боксу среди юношей примет участие на соревнованиях в Черногории
Мейвезер возвращается: легенда бокса проведет выставочный бой в Афинах
2 Марта 19:31
Бокс

Мейвезер возвращается: легенда бокса проведет выставочный бой в Афинах

Соперником 49-летнего американца станет чемпион мира по кикбоксингу Майк Замбидис

Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"
2 Марта 14:25
Бокс

Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"

Азербайджанский спортсмен завоевал "серебро" на турнире "Странджа" в Софии
Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:34
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана завершила турнир с двумя наградами
Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии
28 Февраля 22:50
Бокс

Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии

Другой представитель Азербайджана завершил выступление с бронзовой медалью

Самое читаемое

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана
4 Марта 20:59
Чемпионат Азербайджана

"Карабах" вышел в полуфинал Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Агдамский клуб обыграл "Шамахы"

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Марта 21:02
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Габала" отыгралась в меньшинстве с 0:2, но уступила "Сабаху" в серии пенальти - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

В полуфинале "Сабах" сыграет с "Карабахом"
"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Марта 16:40
Чемпионат Азербайджана

"Туран Товуз" стал вторым полуфиналистом Кубка Азербайджана - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда Курбана Бердыева поспорит за выход в финал с бакинским "Зиря"
Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Марта 14:13
Дзюдо

Кейджи Сузуки: "Азербайджан действительно очень силен" - ЭКСКЛЮЗИВ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Кейджи Сузуки о дзюдо в Аезрбайджана, текущем состоянии японской сборной и планами на мундиаль