Мейвезер возвращается: легенда бокса проведет выставочный бой в Афинах

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший проведет выставочный поединок в июне в Афинах.

Как сообщает İdman.Biz, соперником 49-летнего американца станет 45-летний греческий кикбоксер, многократный чемпион мира Майк Замбидис.

"2026 год уже выглядит как захватывающий для меня. Европа, я в пути, чтобы развлечь вас", - написал Мейвезер на своей странице в социальной сети, опубликовав фото.

В профессиональном боксе Флойд одержал 50 побед, 27 из которых завершил нокаутом, и не потерпел ни одного поражения. Он является бронзовым призером Олимпийских игр 1996 года и одним из трех боксеров в истории, становившихся чемпионами мира в пяти весовых категориях.

Замбидис выступал на профессиональном уровне в кикбоксинге с 2000 по 2019 год. За карьеру он одержал 158 побед при 22 поражениях и считается одним из самых известных представителей греческой школы единоборств.