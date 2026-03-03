3 Марта 2026
RU

Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Жемчужина Адриатики"

Бокс
Новости
3 Марта 2026 12:41
15
Азербайджанские боксеры выступят на турнире "Жемчужина Адриатики"

в международном турнире "Жемчужина Адриатики", который стартует 4 марта в городе Будва (Черногория). Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования продлятся восемь дней и соберут сильнейших молодых атлетов региона.

В состав национальной делегации вошли девять спортсменов, которые будут выступать в разных весовых категориях под руководством тренерского штаба в лице Ядигара Мамедова, Джейхуна Абиева и Эльвина Мамишзаде. Честь страны будут защищать Айдын Гасымов (55 кг), Али Бахышов (60 кг), Вусал Халилов (65 кг), Рза Рзаев (70 кг), Ренат Гияслы (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг), Гейдар Азмаммедов (85 кг), Заур Самедов (90 кг) и Сафдар Мамедзаде (свыше 90 кг). Отметим, что в судейскую бригаду турнира также включен азербайджанский рефери Ильгар Гасымзаде, который будет представлять свою страну в качестве арбитра на ринге.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Мейвезер возвращается: легенда бокса проведет выставочный бой в Афинах
2 Марта 19:31
Бокс

Мейвезер возвращается: легенда бокса проведет выставочный бой в Афинах

Соперником 49-летнего американца станет чемпион мира по кикбоксингу Майк Замбидис

Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"
2 Марта 14:25
Бокс

Билалхабаши Назаров: "Бой с армянским боксером стал самым ответственным моментом моей карьеры"

Азербайджанский спортсмен завоевал "серебро" на турнире "Странджа" в Софии
Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:34
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал "серебро" турнира "Странджа" - ОБНОВЛЕНО

Сборная Азербайджана завершила турнир с двумя наградами
Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии
28 Февраля 22:50
Бокс

Азербайджанский боксер вышел в финал международного турнира в Софии

Другой представитель Азербайджана завершил выступление с бронзовой медалью
Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Февраля 16:52
Бокс

Эмили Рзаева: "Я прилетела на турнир без какой-либо поддержки от федерации" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

19-летняя боксерша уверенно победила на международных соревнованиях
Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид
27 Февраля 23:26
Бокс

Усик проведет бой против легендарного кикбоксера у египетских пирамид

Поединок за пояс WBC состоится в Египте

Самое читаемое

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО
2 Марта 14:10
Мировой футбол

Кто может заменить Иран на ЧМ-2026 по футболу: два возможных варианта – ОБЗОР İDMAN.BİZ + ВИДЕО

ФИФА оставляет за собой право определить нового участника в случае отказа сборной Ирана
Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
1 Марта 18:41
Дзюдо

Большой шлем в Ташкенте: Кянан Насибов завоевал "золото" - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Азербайджанский дзюдоист триумфально завершил турнир

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО
28 Февраля 15:32
Баскетбол

Бросок азербайджанского баскетболиста вызвал бурю обсуждений в соцсетях – ВИДЕО

Бросок был совершен в середине второго матча на последних секундах атаки
Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО
1 Марта 23:16
Борьба

Нихат Мамедли завоевал "золото" рейтингового турнира в Албании - ОБНОВЛЕНО

Нихад Гулузаде довольствовался "серебром"