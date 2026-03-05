5 Марта 2026
Поединок легенд бокса Тайсона и Мейвезера может быть отложен

Бокс
Новости
5 Марта 2026 06:04
Поединок легенд бокса Тайсона и Мейвезера может быть отложен

Выставочный боксерский поединок между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим может не состояться 25 апреля, как планировалось ранее.

Как сообщает İdman.Biz, об этом заявил авторитетный американский спортивный журналист Дэн Рафаэль.

"Многое говорилось о поединке между Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим, который должен был состояться 25 апреля в Конго. Однако, по информации источника, знакомого с планами, этот бой точно не пройдет в эту дату. Он будет перенесен на более поздний срок. Хотя поединок может пройти в Конго, место проведения пока окончательно не определено", - написал Рафаэль на своей странице в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что выставочный бой между 59-летним членом Международного зала боксерской славы Майком Тайсоном и 49-летним бывшим чемпионом мира в пяти весовых категориях Флойдом Мейвезером может пройти в Демократической Республике Конго.

İdman.Biz
