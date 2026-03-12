12 Марта 2026
Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине" - ФОТО

Бокс
Новости
12 Марта 2026 12:08
Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине"

Боксеры сборной Азербайджана завоевали четыре медали на международном турнире "Адриатическая жемчужина" среди молодежи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования прошли в городе Будва (Черногория) и имели статус этапа Кубка мира.

Сборная Азербайджана, выступившая на турнире с участием представителей 18 стран, завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Золотую медаль команде принес Рза Рзаев (70 кг), который победил всех соперников. В финале он оказался сильнее Максима Кириллова - 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28).

Гейдар Азмамедов (85 кг) стал серебряным призером, а Вусал Халилов (65 кг) и Заур Самедов (90 кг) завоевали бронзовые медали.

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете.

İdman.Biz
