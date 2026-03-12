Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине" - ФОТО

Боксеры сборной Азербайджана завоевали четыре медали на международном турнире "Адриатическая жемчужина" среди молодежи.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования прошли в городе Будва (Черногория) и имели статус этапа Кубка мира.

Сборная Азербайджана, выступившая на турнире с участием представителей 18 стран, завоевала одну золотую, одну серебряную и две бронзовые награды.

Золотую медаль команде принес Рза Рзаев (70 кг), который победил всех соперников. В финале он оказался сильнее Максима Кириллова - 4:1 (30:27, 28:29, 29:28, 29:28, 29:28).

Гейдар Азмамедов (85 кг) стал серебряным призером, а Вусал Халилов (65 кг) и Заур Самедов (90 кг) завоевали бронзовые медали.

По итогам соревнований сборная Азербайджана заняла третье место в командном зачете.