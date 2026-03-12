12 Марта 2026
Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"

12 Марта 2026 07:12
Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон высказался о возможном поединке с непобежденным украинским боксером Александром Усиком.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Ring, 59-летний американец заявил, что с интересом провел бы бой против нынешнего чемпиона.

"Я бы с удовольствием подрался с Усиком. Холифилд устроил бы ему отличный бой. Это другая эпоха. Чтобы побеждать нас, нужно убивать. Трудно взять верх над этими парнями, не получив ни царапины на лице", - сказал Тайсон.

По словам легендарного боксера, бойцы его поколения были значительно более активными. "В мое время мы защищали титулы четыре раза в год. Сейчас эти парни делают это раз в два года. Усик довольно активен для современного тяжеловеса, но мы были настоящими бойцами, которые сражались до конца", - отметил он.

