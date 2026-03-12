12 Марта 2026
Британский эксперт усомнился в исходе боя азербайджанского боксера в финале "Странджа"

12 Марта 2026 04:10
12
Британский эксперт Мэтт Робинсон прокомментировал финальный поединок международного турнира "Странджа"-2026, который прошел в Софии (Болгария).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sports.kz, в финале весовой категории до 50 кг встретились казахстанский боксер Даниял Сабит и представитель Азербайджана Билалхабаши Назаров. По итогам боя победу раздельным решением судей со счетом 3:2 одержал Сабит.

По мнению Робинсона, азербайджанский боксер выглядел весьма конкурентоспособно и в ряде эпизодов действовал точнее соперника. "Неплохой небольшой поединок между Сабитом и Назаровым. Лично я думаю, что у Назарова больше пространства для роста и развития: он немного моложе и кажется более разносторонним, хотя ему еще нужно наработать мужскую силу", - отметил эксперт.

Он также добавил, что агрессивный стиль Сабита временами выглядел хаотичным. "Мне показалось, что Назаров чаще попадал чистыми ударами на протяжении большей части боя. Однако судьи, очевидно, отдавали предпочтение агрессивной манере ведения поединка, даже если она не всегда была точной", - подчеркнул Робинсон.

Отметим, что турнир "Странджа", который нередко называют малым чемпионатом мира по боксу, состоялся в конце февраля.

İdman.Biz
