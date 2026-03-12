Трамп предсказал Джейку Полу политическую карьеру - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Хевроне (штат Кентукки) выразил уверенность в том, что популярный боксер и блогер Джейк Пол в ближайшем будущем займет государственную должность. Глава государства пригласил спортсмена на сцену и публично гарантировал ему свое одобрение в случае выдвижения кандидатуры.

Как сообщает İdman.Biz, Трамп высоко оценил личные качества 29-летнего Пола, назвав его талантливым и смелым человеком.

"Я предсказываю, что в недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политический пост. И моя полная и безоговорочная поддержка — с тобой", — подчеркнул президент.

В ответ боксер отметил, что берет пример с лидера страны: "Дональд Трамп научил меня мужеству. Мы никогда не отступаем от боя, даже если соперник намного, намного больше тебя".

После официальной части мероприятия в социальных сетях распространились кадры, на которых Трамп и Пол вместе танцуют под знаменитую композицию YMCA. Видео стало виральным, набрав миллионы просмотров в кратчайшие сроки.