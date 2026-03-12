12 Марта 2026
RU

Трамп предсказал Джейку Полу политическую карьеру - ВИДЕО

Бокс
Новости
12 Марта 2026 13:34
12
Трамп предсказал Джейку Полу политическую карьеру

Президент США Дональд Трамп во время предвыборного митинга в Хевроне (штат Кентукки) выразил уверенность в том, что популярный боксер и блогер Джейк Пол в ближайшем будущем займет государственную должность. Глава государства пригласил спортсмена на сцену и публично гарантировал ему свое одобрение в случае выдвижения кандидатуры.

Как сообщает İdman.Biz, Трамп высоко оценил личные качества 29-летнего Пола, назвав его талантливым и смелым человеком.

"Я предсказываю, что в недалеком будущем ты будешь баллотироваться на политический пост. И моя полная и безоговорочная поддержка — с тобой", — подчеркнул президент.

В ответ боксер отметил, что берет пример с лидера страны: "Дональд Трамп научил меня мужеству. Мы никогда не отступаем от боя, даже если соперник намного, намного больше тебя".

После официальной части мероприятия в социальных сетях распространились кадры, на которых Трамп и Пол вместе танцуют под знаменитую композицию YMCA. Видео стало виральным, набрав миллионы просмотров в кратчайшие сроки.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине"
12:08
Бокс

Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине" - ФОТО

На турнире в Будве национальная команда стала третьей в командном зачете
Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"
07:12
Бокс

Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"

Легендарный американец заявил, что с удовольствием вышел бы на ринг против украинца
Британский эксперт усомнился в исходе боя азербайджанского боксера в финале "Странджа"
04:10
Бокс

Британский эксперт усомнился в исходе боя азербайджанского боксера в финале "Странджа"

По мнению Мэтта Робинсона, Назаров чаще наносил точные удары

Казахстанский боксер лишен титула чемпиона мира IBF
11 Марта 12:11
Бокс

Казахстанский боксер лишен титула чемпиона мира IBF

Жанибек Алимханулы отстранен за мельдоний до декабря 2026 года
Юношеская сборная Азербайджана по боксу начала подготовку в Шамахы
9 Марта 15:58
Бокс

Юношеская сборная Азербайджана по боксу начала подготовку в Шамахы

К тренировкам привлечены лучшие боксеры по итогам чемпионата страны U17
Блогер-боксер запускает новую лигу женского бокса
7 Марта 03:10
Бокс

Блогер-боксер запускает новую лигу женского бокса

Промоушен MVP подписал многолетний контракт с ESPN

Самое читаемое

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ
10 Марта 11:18
Волейбол

Дмитрий Баранов: "Было бы очень интересно попробовать себя в чемпионате Бразилии" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

Волейболист сборной Азербайджана поделился впечатлениями от сезона в Чили и подвел его итоги
Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23
11 Марта 23:03
Борьба

Азербайджанские борцы завоевали "золото" и два "серебра" на ЧЕ U-23 - ОБНОВЛЕНО

Цокаев стал чемпионом, еще два представителя сборной выиграли серебро

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет
9 Марта 22:56
Борьба

Два азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ до 23 лет - ОБНОВЛЕНО

В первый день молодежного континентального первенства на ковер вышли пять представителей Азербайджана

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО
9 Марта 16:26
Мировой футбол

Халк извинился за массовую драку в матче с "Крузейро" - ОБНОВЛЕНО+ВИДЕО

Матч вошел в историю из-за беспрецедентного количества красных карточек и агрессии на поле