Азербайджанские боксеры выступят на Кубке Черногории

Азербайджанские боксеры Таги Насибов и Магомедали Гасымзаде представят страну на Кубке Черногории в Будве, который стартует 15 марта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, семидневный турнир пройдет под руководством старшего тренера сборной Наримана Абдуллаева.

Оба спортсмена выступят в весовой категории до 60 кг. Насибов и Гасымзаде проведут свои первые поединки в рамках турнира в стартовый день соревнований.

Команда отправилась в Будву сегодня и вернется в Баку 22 марта после завершения турнира. Кубок Черногории традиционно собирает перспективных боксеров из разных стран Европы и служит важной подготовительной площадкой перед крупными официальными стартами.