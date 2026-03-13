13 Марта 2026
Азербайджанские боксеры выступят на Кубке Черногории

Бокс
Новости
13 Марта 2026 13:41
14
Азербайджанские боксеры Таги Насибов и Магомедали Гасымзаде представят страну на Кубке Черногории в Будве, который стартует 15 марта.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, семидневный турнир пройдет под руководством старшего тренера сборной Наримана Абдуллаева.

Оба спортсмена выступят в весовой категории до 60 кг. Насибов и Гасымзаде проведут свои первые поединки в рамках турнира в стартовый день соревнований.

Команда отправилась в Будву сегодня и вернется в Баку 22 марта после завершения турнира. Кубок Черногории традиционно собирает перспективных боксеров из разных стран Европы и служит важной подготовительной площадкой перед крупными официальными стартами.

İdman.Biz
