3 Декабря 2025 13:23
Азербайджанский боксер перед чемпионатом мира: "Я не смотрю бои своих соперников" – ИНТЕРВЬЮ

Сегодня в Дубае (ОАЭ) стартует чемпионат мира по боксу.

В числе прочих спортсменов Азербайджан на турнире представит Сархан Алиев (весовая категория 70 кг). В эксклюзивном интервью AZERTAC спортсмен рассказал о подготовке к чемпионату и своих целях.

– Чемпионат мира по боксу стартует в Дубае. Как прошла подготовка к турниру?

– Подготовка к чемпионату мира прошла хорошо. В прошлом месяце мы проводили учебно-тренировочный сбор в Узбекистане. Там все было хорошо организовано. После этого мы успешно выступили на Играх исламской солидарности. Мы успешно завершили соревнования, потому что много работали над собой.

– Как оцениваете шансы сборной Азербайджана?

– Команда в хорошей форме. Состав включает как молодых, так и опытных спортсменов. Думаю, мы добьемся хороших результатов как команда.

– В 2021 году вы завоевали бронзовую медаль на чемпионате мира в Белграде. Считаете ли, что на этом турнире сможете улучшить результат?

– Да, тогда я завоевал свою первую медаль среди взрослых. Думаю, минимум я должен взять "бронзу", а моя главная цель – "золото".

– Как оцениваете потенциальных соперников? Есть ли спортсмены, за которыми вы специально следите и анализируете их бои?

– Честно говоря, я не смотрел бои своих соперников. Мне не нравится изучать тех, с кем буду драться, перед боем. Мы все люди, и для меня не имеет значения, кто будет соперником.

– Какая у вас следующая крупная цель в карьере после чемпионата мира?

– После чемпионата мира больших турниров в этом году не планируется. В этом году мы участвовали во многих соревнованиях. Моя цель – показать хороший результат на чемпионате мира, а затем отдохнуть.

