3 Декабря 2025
Майк Тайсон поддержал поправки к акту Али, продвигаемые Даной Уайтом

Бокс
Новости
3 Декабря 2025 00:18
11
59-летний член международного Зала боксерской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон поддержал поправки к закону Али, которые лоббирует президент UFC Дана Уайт.

"Мохаммед Али всегда был моим героем как на ринге, так и за его пределами. Поддержка этих изменений — дань уважения духу первоначального закона Али, поскольку это закрывает лазейки, позволявшие некоторым промоутерам вернуть себе монопольный контроль над карьерой боксеров. Новый закон восстанавливает баланс, позволяя боксерам выбирать свой путь, сохраняя при этом целостность спорта. Закон не ограничивает возможности тех, кого устраивает существующая система, а просто добавляет варианты для боксеров, желающих выбрать другой путь, который лучше соответствует их карьерным целям.

Предлагаемые реформы принесут боксерам существенные преимущества. Установление минимальной суммы за раунд гарантирует каждому спортсмену, выходящему на ринг, справедливую компенсацию за риски, которым он подвергает свое тело и разум. Не менее важно и требование об обязательном медицинском страховании — ни один боец ​​не должен выбирать между оплатой медицинских счетов и продолжением карьеры. Видел, как слишком многие мои коллеги сталкивались с этим невыполнимым выбором", — приводит слова Тайсона İdman.Biz со ссылкой на портал MMA Mania.

Напомним, корпорация TKO Group, владеющая UFC, при финансовой поддержке Саудовской Аравии собирается запустить проект Zuffa Boxing, продвигаемый как первый в истории бокса закрытый промоушен со своими правилами и чемпионами. И президентом Zuffa Boxing станет Дана Уайт, который выдвинул ряд дополнений к закону Али, среди которых гарантия выплаты минимального гонорара за раунд и обязательное медицинское страхование. Окончательно вопрос будет решаться в Конгрессе США.

