Фьюри и Джошуа согласовали долгожданный бой

16 Марта 2026 20:46
Британские боксеры Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа достигли договоренности о проведении поединка.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста talkSPORT Гарета Дэвиса, все детали боя уже согласованы за кулисами. "Бой Фьюри - Джошуа подписан. Все согласовано. У меня есть авторитетный источник. Это люди с большими деньгами. Бой покажут на Netflix. Они движутся к этому, оба хотят этот поединок", - написал Дэвис в своей колонке.

Энтони Джошуа выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В его активе 29 побед, из которых 26 были одержаны нокаутом, и четыре поражения. В начале января дядя боксера сообщал, что спортсмен может завершить карьеру.

Тайсону Фьюри 37 лет. В профессиональном рекорде британца 34 победы (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. Следующий поединок Фьюри должен провести против российского боксера Арсланбека Махмудова.

İdman.Biz
