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Два азербайджанских боксера стартовали с побед на Кубке мира - ФОТО

Бокс
Новости
15 Июня 2026 19:45
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Два азербайджанских боксера стартовали с побед на Кубке мира - ФОТО

Азербайджанские боксеры успешно начали выступление на Кубке мира, который проходит в китайском Гуйяне.

Как сообщает İdman.biz, в первый день рейтингового турнира на ринг вышли два представителя национальной команды, и оба одержали победы.

В весовой категории до 50 кг чемпион мира Субхан Мамедов в поединке 1/8 финала уверенно победил индийца Риши Сингха. Азербайджанский боксер выиграл все три раунда и добился успеха единогласным решением судей - 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27).

Следующим соперником Мамедова станет представитель Узбекистана Асилбек Жалилов, который был освобожден от первого раунда. Бой состоится 19 июня.

Успешно начал турнир и Магомедали Аширалиев (60 кг). В стартовом поединке он оказался сильнее поляка Якуба Кржпейта - 3:2 (29:28, 28:29, 27:30, 30:27, 29:28).

В 1/8 финала азербайджанский спортсмен встретится с бразильцем Луисом Габриэлем. Этот бой пройдет 17 июня.

Отметим, что на Кубке мира в Гуйяне сборная Азербайджана представлена восемью боксерами.

İdman.Biz
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