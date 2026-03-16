Боксеры сборной Азербайджана выступят на турнире в Дебрецене

Сборная Азербайджана по боксу выступит на международном турнире среди мужчин и женщин, который стартует 17 марта в венгерском городе Дебрецен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования продлятся пять дней.

Под руководством тренеров Рафика Исмаилова и Рахима Аллахвердиева на ринг выйдут Амин Мамедзаде (55 кг), Наби Искендеров и Ниджат Ализаде (оба - 70 кг), Аббасгулу Шадлинский (75 кг), Гасан Османлы (80 кг), Рамал Гасанли и Рауф Рагимов (оба - 85 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг) и Эмили Рзаева (60 кг).

Также Азербайджан на турнире будет представлен судьей Анаром Нагдиевым.