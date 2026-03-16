Боксеры сборной Азербайджана выступят на турнире в Дебрецене

16 Марта 2026 17:02
Сборная Азербайджана по боксу выступит на международном турнире среди мужчин и женщин, который стартует 17 марта в венгерском городе Дебрецен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, соревнования продлятся пять дней.

Под руководством тренеров Рафика Исмаилова и Рахима Аллахвердиева на ринг выйдут Амин Мамедзаде (55 кг), Наби Искендеров и Ниджат Ализаде (оба - 70 кг), Аббасгулу Шадлинский (75 кг), Гасан Османлы (80 кг), Рамал Гасанли и Рауф Рагимов (оба - 85 кг), Зейнаб Рагимова (54 кг) и Эмили Рзаева (60 кг).

Также Азербайджан на турнире будет представлен судьей Анаром Нагдиевым.

İdman.Biz
Новости по теме

Альфонсо Домингес и его супруга Нигяр устроили "битву за донер"
14 Марта 14:23
Бокс

Альфонсо Домингес и его супруга Нигяр устроили "битву за донер" - ВИДЕО

Двукратный призер Олимпийских игр отпраздновал победу в шуточном соревновании с женой

Азербайджанские боксеры выступят на Кубке Черногории
13 Марта 13:41
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на Кубке Черногории

Насибов и Гасымзаде представят страну в весовой категории до 60 кг
Трамп предсказал Джейку Полу политическую карьеру
12 Марта 13:34
Бокс

Трамп предсказал Джейку Полу политическую карьеру - ВИДЕО

Президент США пообещал боксеру "полную и безоговорочную поддержку" на митинге в Кентукки
Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине"
12 Марта 12:08
Бокс

Боксеры Азербайджана завоевали четыре медали на "Адриатической жемчужине" - ФОТО

На турнире в Будве национальная команда стала третьей в командном зачете
Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"
12 Марта 07:12
Бокс

Тайсон: "Усику пришлось бы убить меня, чтобы победить"

Легендарный американец заявил, что с удовольствием вышел бы на ринг против украинца
Британский эксперт усомнился в исходе боя азербайджанского боксера в финале "Странджа"
12 Марта 04:10
Бокс

Британский эксперт усомнился в исходе боя азербайджанского боксера в финале "Странджа"

По мнению Мэтта Робинсона, Назаров чаще наносил точные удары

Самое читаемое

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23
13 Марта 20:16
Борьба

Азербайджанский борец вышел в финал чемпионата Европы U-23 - ОБНОВЛЕНО

Фарид Садыхлы победил соперника из Грузии по последнему результативному действию

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью
15 Марта 16:55
Азербайджанский футбол

Премьер-лига Азербайджана: "Кяпаз" и "Туран Товуз" сыграли вничью - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Матч прошел в Евлахе в рамках 24-го тура

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО
14 Марта 21:54
Борьба

ЧЕ U23: азербайджанские борцы завоевали еще две медали - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы U-23 завершится 15 марта
Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"
13 Марта 20:35
Борьба

Чемпионка Европы: "Я чувствую себя больше азербайджанкой"

Аида Керимова рассказала о семье, борьбе и связи с Азербайджаном