Трамп заявил о поддержке американского боксера и блогера в политике

Президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает американского боксера и блогера Джейка Пола в его возможной политической карьере.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bloody Elbow, Трамп отметил, что видит у спортсмена перспективы в политике.

"Я просто хочу сказать, что, по моему мнению, в недалеком будущем вы будете баллотироваться на политический пост, ясно? И я полностью вас поддерживаю", - заявил Трамп.

Джейку Полу 29 лет. В профессиональном боксе он дебютировал в январе 2020 года. На его счету 12 побед, из которых семь одержаны нокаутом, а также два поражения.

Ранее Трамп также заявлял, что хотел бы увидеть бой Джейка Пола против бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.