6 Декабря 2025
RU

Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы в составе 20 боксеров

Бокс
Новости
6 Декабря 2025 17:40
15
Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы в составе 20 боксеров

10 декабря в немецком городе Кайнбаум стартует чемпионат Европы среди юношей и девушек по боксу в категории U-17.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся девять дней, примет участие сборная Азербайджана из 20 спортсменов.

Под руководством главного тренера Вагифа Казымова вместе с тренерами Агаси Мамедовым и Теймуром Мамедовым среди юношей выступят Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Али Абаслы (52 кг), Ибрагим Бадалли (54 кг), Рауль Гейдарлы (57 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Нурлан Сулейманов (66 кг), Адиль Залов (70 кг), Шукар Алиев (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг) и Сефдар Мамедзаде (+80 кг).

Под руководством главного тренера Илькина Агаев в чемпионате Европы выступят Айсель Фараджова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг), Амина Таги (50 кг), Захра Мамедова (52 кг), Джамиля Мурадлы (54 кг), Фидан Бакарова (63 кг) и Сама Аббасова (66 кг).

Международный судья Анар Бабанлы будет представлять Азербайджан среди арбитров соревнований.

Отметим, что участие в чемпионате подтвердили 29 стран.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Конор Макгрегор поддержал идею боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
5 Декабря 22:30
Бокс

Конор Макгрегор поддержал идею боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера

Ирландец уверен, что Тайсон готов вновь удивить мир

Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ
5 Декабря 21:50
Бокс

Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ

Субхан Мамедов и Заур Гахраманов одержали уверенные победы в Дубае

Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC
4 Декабря 21:53
Бокс

Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC

Американец Деонтей Уайлдер может претендовать на бой с украинцем
Внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш проведет бой на турнире IBA.PRO 13 в Дубае
4 Декабря 20:38
Бокс

Внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш проведет бой на турнире IBA.PRO 13 в Дубае

У Уолша 11 побед, два поражения и ничья на профессиональном ринге
Вюгар Алекберов: "Шестеро наших боксеров способны завоевать медали на чемпионате мира" - ПРОГНОЗ İDMAN.BİZ
4 Декабря 13:10
Бокс

Вюгар Алекберов: "Шестеро наших боксеров способны завоевать медали на чемпионате мира" - ПРОГНОЗ İDMAN.BİZ

Бронзовый призер олимпиады оптимистичен в прогнозах
Самир Гусейнов: "Некоторые наши молодые боксеры впервые выступят на чемпионате мира" – ВИДЕО
3 Декабря 13:57
Бокс

Самир Гусейнов: "Некоторые наши молодые боксеры впервые выступят на чемпионате мира" – ВИДЕО

Сборная Азербайджана завершила подготовку к чемпионату мира по боксу

Самое читаемое

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО
4 Декабря 22:28
Другие

В Азербайджане спортсменка избила своего мужа - ВИДЕО

За защитой мужчина обратился в суд
Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО
3 Декабря 23:57
Мировой футбол

Мадридский "Реал" разгромил "Атлетик" Бильбао - ВИДЕО

Команда Анчелотти уверенно взяла три очка на "Сан-Мамес"

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО
5 Декабря 23:14
Футбол

Результаты жеребьевки группового этапа ЧМ- 2026 - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Определены 12 групп нового формата, шесть путевок будут разыграны в марте

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями
02:06
Мировой футбол

"Реал Овьедо" и "Мальорка" сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Хозяева доигрывали встречу вдевятером, но счет так и не был открыт