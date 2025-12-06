Сборная Азербайджана выступит на чемпионате Европы в составе 20 боксеров

10 декабря в немецком городе Кайнбаум стартует чемпионат Европы среди юношей и девушек по боксу в категории U-17.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в соревнованиях, которые продлятся девять дней, примет участие сборная Азербайджана из 20 спортсменов.

Под руководством главного тренера Вагифа Казымова вместе с тренерами Агаси Мамедовым и Теймуром Мамедовым среди юношей выступят Гардаш Рагимов (46 кг), Али Алиев (48 кг), Айхан Гасанов (50 кг), Али Абаслы (52 кг), Ибрагим Бадалли (54 кг), Рауль Гейдарлы (57 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Нурлан Сулейманов (66 кг), Адиль Залов (70 кг), Шукар Алиев (75 кг), Исмаил Велиев (80 кг) и Сефдар Мамедзаде (+80 кг).

Под руководством главного тренера Илькина Агаев в чемпионате Европы выступят Айсель Фараджова (46 кг), Гюляр Гусейнова (48 кг), Амина Таги (50 кг), Захра Мамедова (52 кг), Джамиля Мурадлы (54 кг), Фидан Бакарова (63 кг) и Сама Аббасова (66 кг).

Международный судья Анар Бабанлы будет представлять Азербайджан среди арбитров соревнований.

Отметим, что участие в чемпионате подтвердили 29 стран.

İdman.Biz