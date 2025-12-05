5 Декабря 2025
5 Декабря 2025 21:50
Два азербайджанских боксера вышли в 1/8 финала ЧМ

В Дубае продолжается чемпионат мира по боксу среди мужчин, и во второй день соревнований еще два представителя сборной Азербайджана успешно начали турнир, сообщает İdman.Biz.

Чемпион Европы Субхан Мамедов (48 кг) уверенно провел дебютный бой против Джоэя Каноэ из Филиппин. Азербайджанский боксер выиграл с явным преимуществом в третьем раунде и вышел в 1/8 финала, где его соперником станет таджикский спортсмен Мехрон Шафиев, освобожденный от первого круга.

Успешно стартовал и Заур Гахраманов (67 кг), который уже в первом раунде одолел Шейха Сарра из Гамбии. В следующем этапе он встретится с аргентинцем Томасом Касацца.

Чемпионат мира завершится 13 декабря.

