5 Декабря 2025
Конор Макгрегор поддержал идею боя Майка Тайсона и Флойда Мейвезера

5 Декабря 2025 22:30
12
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор высказался в поддержку организации потенциального боксерского поединка между легендарными американскими спортсменами Майком Тайсоном и Флойдом Мейвезером-младшим, передает İdman.Biz.

По словам ирландца, Тайсон находится в отличной форме и способен показать зрелищный бой.

"Я в предвкушении. Знаете, почему? Майк выглядит потрясающе. Прошло семь лет с тех пор, как он в последний раз был в Дублине, он был здесь в 2018-м, и я встречался с ним тогда. Это было семь лет назад, и он выглядит на семь лет моложе, чем тогда. Это Майк Тайсон. И вот что я вам скажу – он не проиграет. Надеюсь, это произойдет. Он выглядит уверенным, он готов", - приводит слова Макгрегора Bloody Elbow.

Интерес к возможному бою между Тайсоном и Мейвезером вновь вырос после серии публичных обсуждений, а слова Макгрегора добавили к идее дополнительного резонанса.

İdman.Biz

