Внук Мухаммеда Али Нико Али Уолш проведет бой на турнире IBA.PRO 13 в Дубае

Внук Мухаммеда Али американец Никол Али Уолш 12 декабря в Дубае встретится с проживающим в ОАЭ Джеремая Ссервадда из Уганды.

Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на "Матч ТВ".

Этот 8‑раундовый поединок в среднем весе возглавит предварительный кард "БЕТСИТИ. IBA.PRO 13".

У Уолша 11 побед, два поражения и ничья на профессиональном ринге. Последний бой боксер из США провел в конце октября в Филиппинах на турнире IBA.PRO 11, сведя поединок с тайцем Киттисаком Клинсоном.

У Ссервадда 12 побед, четыре поражения и ничья.

