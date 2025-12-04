Непобежденный чемпион мира по боксу по версиям WBC, IBF, WBA Super, IBO, The Ring в супертяжелом весе украинец Александр Усик получил разрешение на добровольную защиту титула WBC. Об этом сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу WBC. Отмечается, что американец Деонтей Уайлдер может претендовать на бой с украинцем.

"Чемпион в супертяжелом весе Александр Усик может провести добровольную защиту. Он уже заявил, что хотел бы встретиться с Деонтеем Уайлдером", — говорится в сообщении WBC.

В общей сложности на счету Усика в данный момент 24 поединка, в которых он одержал 24 победы. В активе Уайлдера 44 победы, четыре поражения и одна ничья.

İdman.Biz