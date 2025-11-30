30 Ноября 2025
RU

Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе

Бокс
Новости
30 Ноября 2025 23:50
2
Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе

59-летний член международного Зала боксерской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон призвал экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри возобновить профессиональную карьеру, сообщает İdman.Biz.

"Я думаю ему надо было взять пару месяцев на отдых и возвращаться. У него возникнет желание снова войти в ринг в 40 лет, так что пусть сделает это сейчас. Так что просто продолжай тренироваться и драться.

Если ты сейчас сдашься, то в 40 лет скажешь: "Вот это да, хотел бы я… Хотел бы я продолжать биться". Поэтому продолжай драться пока сможешь", — приводит слова Тайсона портал HardRockbet.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские боксеры выступят на ЧМ в Дубае
10:40
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на ЧМ в Дубае

Команда выступит на мировом первенстве в Дубае

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы
29 Ноября 16:00
Бокс

Азербайджанский боксер стал чемпионом Европы

Азербайджанская сборная завершила турнир с тремя медалями
Фьюри поблагодарил Кличко: "Ты сделал меня мультимиллионером"
29 Ноября 11:13
Бокс

Фьюри поблагодарил Кличко: "Ты сделал меня мультимиллионером"

Прошло 10 лет после боя Тайсона Фьюри с Владимиром Кличко за звание чемпиона мира
Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы
28 Ноября 21:50
Бокс

Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Сюбхан Мамедов прошел в решающий бой турнира U 23 в Будапеште

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы U-23 - ФОТО
27 Ноября 12:08
Бокс

Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы U-23 - ФОТО

Полуфиналисты уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали
Азербайджанские боксеры пробились в полуфинал ЧЕ
26 Ноября 23:24
Бокс

Азербайджанские боксеры пробились в полуфинал ЧЕ

Азербайджан заявил на молодежный чемпионат Европы 11 боксеров

Самое читаемое

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО
29 Ноября 21:03
Мировой футбол

"Манчестер Сити" вырвал победу в матче с "Лидс Юнайтед" - ВИДЕО

Помог гол Фодена в компенсированное время
"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"
29 Ноября 23:33
Мировой футбол

"Ньюкасл Юнайтед" на выезде разгромил "Эвертон"

В следующем туре "сороки" дома встретятся с "Тоттенхэм Хотспур"
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО
20:16
Мировой футбол

"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вест Хэм" - ВИДЕО

Мерсисайдцы прервали серию из трех поражений
Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
28 Ноября 17:38
Баскетбол

Эльхан Алиев: "Сборная Азербайджана была в ужасном состоянии" - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Опытный специалист поделился своими впечатлениями от провального старта национальной команды в отборочном цикле Евробаскета-2027