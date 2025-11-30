Тайсон призвал Фьюри возобновить карьеру в боксе

59-летний член международного Зала боксерской славы, а также бывший абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе американец Майк Тайсон призвал экс-чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри возобновить профессиональную карьеру, сообщает İdman.Biz.

"Я думаю ему надо было взять пару месяцев на отдых и возвращаться. У него возникнет желание снова войти в ринг в 40 лет, так что пусть сделает это сейчас. Так что просто продолжай тренироваться и драться.

Если ты сейчас сдашься, то в 40 лет скажешь: "Вот это да, хотел бы я… Хотел бы я продолжать биться". Поэтому продолжай драться пока сможешь", — приводит слова Тайсона портал HardRockbet.

İdman.Biz