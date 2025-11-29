Фьюри поблагодарил Кличко: "Ты сделал меня мультимиллионером"

Бывший чемпион мира по версиям WBC, WBO, IBO, WBA Super, The Ring, IBF в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри в шутливой форме поблагодарил украинца Владимира Кличко спустя 10 лет после боя за звание чемпиона мира, сообщает İdman.Biz.

"Сегодня исполняется 10 лет с тех пор, как я сверг с трона долгоиграющего чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко. В тот вечер я сказал, что Тайсон Фьюри войдет в историю как легенда, которая будет укрепляться. Это было перед боем. И я его победил и сделал то, что сделал. Владимир, я праздную каждый день, уже 10 лет. Благодарю тебя за то, что ты сделал меня мультимиллионером, очень успешным и многократным чемпионом мира", - сказал Фьюри.

