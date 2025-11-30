30 Ноября 2025
Азербайджанские боксеры выступят на ЧМ в Дубае

30 Ноября 2025 10:40
Сборная Азербайджана по боксу выступит на чемпионате мира, который пройдет с 3 по 13 декабря в Дубае (ОАЭ). В соревнованиях ожидается участие более 120 стран, и национальная команда будет представлена 11 спортсменами, сообщает İdman.Biz.

В состав сборной вошли Субхан Мамедов (48 кг), Ниджат Гусейнов (51 кг), Залимхан Сулейманов (54 кг), Умид Рустамов (57 кг), Мамедали Ашуралиев (60 кг), Махсуд Хасметов (63,5 кг), Заур Гахраманов (67 кг), Серхан Алиев (70 кг), Саидджамшид Сафаров (80 кг), Альфонсо Домингес (86 кг) и Магомед Абдуллаев (+92 кг).

На турнире также будут работать азербайджанские судьи Фуад Асланов и Ровшан Гадиров.

