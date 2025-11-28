28 Ноября 2025
Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Бокс
Новости
28 Ноября 2025 21:50
Азербайджанский боксер вышел в финал чемпионата Европы

Боксер сборной Азербайджана Сюбхан Мамедов пробился в финал молодежного чемпионата Европы (U 23), который проходит в Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, в категории до 50 кг лидер национальной команды одержал уверенную победу в полуфинале над ирландцем Луисом Рунинни.

Азербайджанский спортсмен выиграл первые два раунда, после чего бой был остановлен врачами: соперник получил травму после сильного удара. Мамедов был объявлен победителем и вышел в финал, где завтра встретится с украинцем Максимом Рудиком.

Двое других представителей сборной, Тагы Насибов (60 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг), завершили турнир с бронзовыми медалями.

İdman.Biz

