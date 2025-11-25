Рамал Аманов: "Получается, я не нужен своей стране" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Всего каких-то два десятка лет назад его имя гремело в любительском боксе. В 20 лет он стал вице-чемпионом мира, уступив лишь в финале кубинскому боксеру Йорденису Угасу. Затем, несмотря на все выданные "авансы", резко прекратил любительскую карьеру, хотя ему было всего 26 лет. А после так же стремительно ворвался в профессиональный бокс, в кратчайшие сроки попав в число сильнейших. Позже снова исчез. Чем сейчас занимается проживающий в США Рамал Аманов, выяснил İdman.biz, поговорив с ним во время короткого визита спортсмена на родину.

- В боксе ваша звезда так же резко зажглась, как и угасла. Причем как в любительском боксе, и в профессиональном. Почему так произошло?

- В любительском боксе все проблемы начались после чемпионата мира 2007 года, когда я не смог завоевать олимпийскую лицензию. И не только я, тогда наша команда практически полностью провалилась. Когда начался разбор полетов, один из руководителей федерации публично оскорбил меня на собрании. Наверное, я, будучи финалистом предыдущего чемпионата мира, просто попался "под горячую руку". Я ответил ему при всех и ушел. После этого, можно сказать, меня начали "уходить" из бокса.

- Но вы не смогли завоевать лицензию и на других турнирах. Затем снова стали чемпионом Азербайджана и снова проиграли - на чемпионате Европы 2010 года…

- И не попал на домашний чемпионат мира 2011 года! Именно тогда я понял, что нужно уходить, хотя мне было всего 27 лет. И я ушел из бокса, решив заняться бизнесом в России.

- Но затем опять вернулись, уже в профессиональный бокс.

- Да, совершенно верно. В Москве мои знакомые уговаривали меня вернуться. Мы тренировались вместе в зале в свободное от работы время, и они постоянно говорили, что я обязан возобновить карьеру. Я долго не решался, пока не попал к Вячеславу Яновскому – олимпийскому чемпиону 1988 года. Он вернул мне веру в себя, постоянно подчеркивал, что я очень талантлив и могу показать хороший результат в профессиональном боксе.

- И вы начали показывать результат…

- Да, так и было. Но снова не повезло. После нескольких выигранных подряд поединков мне предложили выступать уже под российским, а не под азербайджанским флагом, на что я категорически отказался. В ответ отказались сотрудничать со мной. Их можно понять – я тренировался и выступал в России.

- А как же Азербайджан? В нашей стране не заинтересовались серебряным призером чемпионата мира среди любителей, успешно выступающим в профессионалах?

- Так у нас тогда не было даже федерации профессионального бокса! Кто мог мной заинтересоваться? Поэтому пришлось ехать в США и в третий раз перезагружать карьеру.

- И вы попали к самому Джорджу Форману…

- Совершенно верно! Это было пределом мечтаний – тренироваться под руководством такой легенды мирового бокса. Я был в шоке от его методов! Понял, сколько упустил просто из-за отсутствия знания этой системы и того, что со мной раньше никто так не работал. За короткий срок я вошел в топ-15 лучших боксеров мира по версии WBO в весе 63,5 кг. Мы планировали провести бой в Баку, ведь я все еще выступал под азербайджанским флагом. Но в Азербайджане никто не поддержал проведение боя. При том, что выводить меня на ринг должен был сам Константин Дзю, когда-то победивший моего соперника – знаменитого Заба Джуда, который до встречи со мной боксировал только с топовыми соперниками. Но, увы, бой так и не состоялся, хотя был широко анонсирован.

- Получается, что и в профессиональном боксе на родине вами никто не заинтересовался?

- К сожалению, да. Более того, я завершил карьеру, успев провести поединок на легендарной арене Madison Square Garden… До меня и после меня там не выступал ни один азербайджанский боксер. Правда, тот бой я проиграл из-за травмы глаза – поединок остановили, и меня сразу увезли в больницу, иначе мог ослепнуть. После этого я выбыл из обоймы ведущих профессионалов, хотя еще некоторое время продолжал выступать и в США, и в Турции.

- Как обстоят дела сейчас? Где вы работаете?

- Нигде… Получается, что и как тренер я тоже не нужен своей стране. Хотя после завершения карьеры меня приглашали работать в Хьюстон и Майами, я решил вернуться в Азербайджан. Думал, смогу пригодиться, но даже в родной Гяндже мне не нашлось места. А моя цель – поднять бокс в своем родном городе. В Гяндже уже давно нет даже чемпионов Азербайджана, не говоря о победителях крупных международных турниров. Между тем, здесь числятся более 40 тренеров по боксу! Именно числятся, потому что реально работают и дают результат максимум два-три человека. Это реально позор для гянджинского бокса. Я подготовил бронзового призера чемпионата страны, тяжеловеса Теймура Асланова всего за полтора месяца работы, а они годами сидят на местах – и никакого результата!

- Может, поэтому сборную страны уже долгие годы возглавляют иностранные специалисты?

- Нет, я так не считаю. Я говорю, что в Гяндже нет реально работающих тренеров, но это не относится ко всему Азербайджану. У нас много сильных специалистов: Агасы Мамедов, Самир Мамедов, Теймур Мамедов… Любой из этих Мамедовых лучше нынешнего главного тренера сборной Равшана Ходжаева (смеется). Я вообще не понимаю, как тренер, не знающий азербайджанского языка, может полноценно работать и тем более секундировать нашим боксерам? Особенно когда столько талантливых местных тренеров… Это просто нонсенс.

Вюгар Вюгарлы

İdman.Biz