Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира

На "АНБ Арене" в Эр-Рияде прошел поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе. За титул сразились британец Сэм Ноукс и американец Абдулла Мейсон.

Как сообщает İdman.Biz, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мейсона единогласным решением судей со счетами 115-113, 117-111 и 115-113. Благодаря этой победе 21-летний американец стал самым юным действующим чемпионом мира в мужском боксе.

В своем предыдущем выступлении Мейсон выиграл у Джеремайи Накатилы техническим нокаутом.

İdman.Biz