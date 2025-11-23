24 Ноября 2025
Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира

23 Ноября 2025 09:03
На "АНБ Арене" в Эр-Рияде прошел поединок за вакантный пояс чемпиона мира по версии WBO в легком весе. За титул сразились британец Сэм Ноукс и американец Абдулла Мейсон.

Как сообщает İdman.Biz, бой продлился все 12 раундов и завершился победой Мейсона единогласным решением судей со счетами 115-113, 117-111 и 115-113. Благодаря этой победе 21-летний американец стал самым юным действующим чемпионом мира в мужском боксе.

В своем предыдущем выступлении Мейсон выиграл у Джеремайи Накатилы техническим нокаутом.

İdman.Biz

