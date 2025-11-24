В команде Александра Усика объяснили решение боксера отказаться от пояса WBO

Сергей Лапин, директор команды чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), объяснил решение боксера отказаться от титула WBO, сообщает İdman.Biz.

"Александр освободил пояс, чтобы дать возможность молодым бойцам побороться за него. Посмотрим, как дальше будут развиваться события. Фабио Уордли против Мозеса Итаумы - это будет отличный бой для обоих, и будет интересно посмотреть, кто выйдет победителем", - заявил Лапин.

Ранее Всемирная боксерская организация (WBO) объявила, что получила официальное уведомление от команды Усика об отказе от титула.

Временный чемпион Фабио Уордли, который был следующим в очереди на бой с украинцем, стал полноценным чемпионом мира.

İdman.Biz