24 Ноября 2025
RU

Казахстанский боксер стал президентом World Boxing

Бокс
Новости
24 Ноября 2025 10:54
26
Казахстанский боксер стал президентом World Boxing

Бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов казахстанец Геннадий Головкин стал президентом международной спортивной организации World Boxing.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу организации, выборы президента состоялись на конгрессе в Риме (Италия).

Срок нахождения на должности составит три года.

"Для меня большая честь быть избранным на пост нового президента World Boxing. И это лишь начало. Начиная с сегодняшнего дня, спортсмены будут во главе каждого принятого решения. На пути к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе мы восстановим доверие к олимпийскому боксу. Настал момент двигаться вперед как одна боксерская семья", - прокомментировал новость Головкин.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанские боксеры выиграли первые бои на чемпионате Европы U-23 - ФОТО
12:37
Бокс

Азербайджанские боксеры выиграли первые бои на чемпионате Европы U-23 - ФОТО

Чемпионат Европы завершится 29 ноября
В команде Александра Усика объяснили решение боксера отказаться от пояса WBO
10:09
Бокс

В команде Александра Усика объяснили решение боксера отказаться от пояса WBO

Усик отказался от титула WBO, открыв путь молодым боксерам
Чемпионат Европы: азербайджанские боксеры одержали победы на старте
23 Ноября 22:06
Бокс

Чемпионат Европы: азербайджанские боксеры одержали победы на старте

Следующие бои состоятся завтра

Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира
23 Ноября 09:03
Бокс

Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира

Боксер завоевал вакантный титул WBO в легком весе в Эр-Рияде
Азербайджан представит 11 боксеров на чемпионат Европы U-23 в Будапеште
21 Ноября 11:12
Бокс

Азербайджан представит 11 боксеров на чемпионат Европы U-23 в Будапеште

Соревнования пройдут с 23 по 30 ноября
Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника
20 Ноября 07:18
Бокс

Тони Фергюсон узнал имя следующего соперника

Бывший временный чемпион UFC проведет свой второй профессиональный поединок на ринге

Самое читаемое

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса
23 Ноября 11:46
Формула 1

Норрис и Пиастри могут быть дисквалифицированы на Гран-при Лас-Вегаса

Болиды Макларена проходят дополнительную проверку ФИА на топливо и износ нижней планки
"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО
22 Ноября 21:02
Мировой футбол

"Ливерпуль" на "Энфилде" разгромно проиграл аутсайдеру АПЛ - ВИДЕО

Кризис мерсисайдцев продолжается
"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"
23 Ноября 20:17
Мировой футбол

"Астон Вилла" одержала волевую победу в матче с "Лидс Юнайтед"

"Астон Вилла" поднялась на четвертое место