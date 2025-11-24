Азербайджанские боксеры выиграли первые бои на чемпионате Европы U-23 - ФОТО

В Будапеште, столице Венгрии, стартовал чемпионат Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию бокса Азербайджана, два азербайджанских боксера одержали победы в первый день соревнований.

Али Абдуллаев (65 кг) в 1/16 финала встретился с Миланом Петриманом (Венгрия) и победил со счетом 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 30:27, 29:28). Во втором поединке Абдуллаев сразится с Белге Каганом Канлы (Турция).

Ниджат Алирзаев (70 кг) также вышел в 1/8 финала, одержав победу над Артурсом Вайсладой (Латвия) со счетом 5:0 (30:26, 30:27, 29:28, 30:27, 30:26). В следующем поединке он встретится с Камелем Джеммали (Франция).

Али Абдуллаев выйдет на поединок 1/8 финала сегодня, а Ниджат Алирзаев - завтра.

Отметим, что чемпионат Европы завершится 29 ноября.

