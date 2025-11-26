26 Ноября 2025
RU

Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Бокс
Новости
26 Ноября 2025 04:12
24
Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанский боксер Таги Насибов вышел в полуфинал чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, проходящего в столице Венгрии — Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 60 кг, в четвертьфинале оказался сильнее ирландца Гавина Райана.

Насибов одержал победу со счетом 3:2 (28:29, 27:30, 30:27, 30:27, 30:27). Таким образом, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.

28 ноября Насибов встретится в полуфинале с болгарином Радославом Росеновым.

Отметим, что 26 ноября еще трое представителей Азербайджана проведут свои четвертьфинальные поединки.

İdman.Biz

Тэги:

Новости по теме

Рамал Аманов: "Получается, я не нужен своей стране" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
25 Ноября 11:08
Бокс

Рамал Аманов: "Получается, я не нужен своей стране" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Откровенный разговор с вице-чемпионом мира
Азербайджанские боксеры вышли в четвертьфинал ЧЕ - ОБНОВЛЕНО
24 Ноября 22:05
Бокс

Азербайджанские боксеры вышли в четвертьфинал ЧЕ - ОБНОВЛЕНО

Чемпионат Европы завершится 29 ноября

Казахстанский боксер стал президентом World Boxing
24 Ноября 10:54
Бокс

Казахстанский боксер стал президентом World Boxing

Геннадий Головкин намерен восстановить доверие к олимпийскому боксу

В команде Александра Усика объяснили решение боксера отказаться от пояса WBO
24 Ноября 10:09
Бокс

В команде Александра Усика объяснили решение боксера отказаться от пояса WBO

Усик отказался от титула WBO, открыв путь молодым боксерам
Чемпионат Европы: азербайджанские боксеры одержали победы на старте
23 Ноября 22:06
Бокс

Чемпионат Европы: азербайджанские боксеры одержали победы на старте

Следующие бои состоятся завтра

Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира
23 Ноября 09:03
Бокс

Абдулла Мейсон стал самым юным действующим чемпионом мира

Боксер завоевал вакантный титул WBO в легком весе в Эр-Рияде

Самое читаемое

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС
24 Ноября 06:15
Мировой футбол

Гол и три ассиста Месси помогли "Интер Майами" выйти в полуфинал Кубка МЛС

В 1/2 финала турнира "Интер Майами" сыграет с победителем пары "Филадельфия" — "Нью‑Йорк Сити"
"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО
24 Ноября 02:04
Мировой футбол

"Эльче" и мадридский "Реал" выдали результативную ничью - ВИДЕО

"Сливочные" набрали 32 очка и возглавляют турнирную таблицу
"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО
02:19
Мировой футбол

"Ювентус" вырвал победу у "Буде-Глимт" на последних минутах - ВИДЕО

Забили уже в компенсированное время
Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:54
Футбол

Лига чемпионов: "Карабах" на выезде уступил "Наполи" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Диего Армандо Марадона"