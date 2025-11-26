Азербайджанский боксер вышел в полуфинал чемпионата Европы

Азербайджанский боксер Таги Насибов вышел в полуфинал чемпионата Европы среди спортсменов до 23 лет, проходящего в столице Венгрии — Будапеште.

Как сообщает İdman.Biz, член национальной сборной, выступающий в весовой категории до 60 кг, в четвертьфинале оказался сильнее ирландца Гавина Райана.

Насибов одержал победу со счетом 3:2 (28:29, 27:30, 30:27, 30:27, 30:27). Таким образом, обеспечив себе как минимум бронзовую медаль.

28 ноября Насибов встретится в полуфинале с болгарином Радославом Росеновым.

Отметим, что 26 ноября еще трое представителей Азербайджана проведут свои четвертьфинальные поединки.

İdman.Biz