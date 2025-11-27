27 Ноября 2025
Еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал чемпионата Европы U-23 - ФОТО

Бокс
Новости
27 Ноября 2025 12:08
29
В Будапеште, столице Венгрии, завершился 1/4 финала чемпионата Европы по боксу среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, по итогам боев еще два азербайджанских боксера вышли в полуфинал.

Субхан Мамедов (50 кг) победил Сальватора Аттравиво (Италия) во всех трех раундах со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В полуфинале он встретится с Луисом Руни (Ирландия).

Сабухи Ализаде (+90 кг) также выиграл свой четвертьфинальный бой. Воспитанник гянджинской школы бокса одолел Илью Зинковского (Украина) во втором раунде. В полуфинале он сразится с Марко Перковичем (Хорватия).

Таким образом, число азербайджанских боксеров, вышедших в полуфинал, увеличилось до трех. Ранее это право завоевал Таки Насибов (60 кг).

Отметим, что полуфиналисты уже обеспечили себе как минимум бронзовые медали. Полуфинальные поединки пройдут 28 ноября.

İdman.Biz

