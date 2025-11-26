27 Ноября 2025
Азербайджанские боксеры пробились в полуфинал ЧЕ

Бокс
Новости
26 Ноября 2025 23:24
Азербайджанские боксеры пробились в полуфинал ЧЕ

Азербайджанские боксеры Субхан Мамедов (50 кг) и Сабухи Ализаде (+90 кг) успешно прошли этап 1/4 финала молодежного чемпионата Европы по боксу (U-23), который продолжается в Будапеште.

Как передает İdman.Biz, оба спортсмена одержали убедительные победы и гарантировали себе место в полуфинальной стадии турнира.

В четвертый соревновательный день на ринг также выходил Амин Мамедзаде (55 кг), однако он уступил сопернику и завершил выступление на турнире.

Всего Азербайджан заявил на молодежный чемпионат Европы 11 боксеров. На данный момент семеро из них уже завершили участие, тогда как Мамедов и Ализаде сохраняют шансы на медали континентального первенства.

İdman.Biz

