Главный тренер БК "Губа": "Физическая подготовка игроков находится на удовлетворительном уровне"

"Физическая подготовка баскетболистов "Губы" удовлетворительная".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил главный тренер команды Шахрияр Аскеров в своем заявлении для пресс-службы клуба.

Специалист рассказал о подготовке к новому сезону: "Мы начали тренировки 10 сентября. Команда почти полностью укомплектована. Работаем по физическим и тактическим планам. 2 октября у нас состоится первая встреча в АБЛ (Азербайджанская Баскетбольная Лига), соперник - "Сархадчи". Поэтому некоторые вопросы необходимо ускорить. Физическая подготовка игроков удовлетворительная. Сегодня у нас контрольный матч. Мы встретимся с НТД. Но запланировано еще несколько контрольных матчей. Также ведется тактическая подготовка. Времени мало. За этот период необходимо обобщить некоторые вопросы и применить их к команде. Мы не производим впечатление плохой команды. Пока рано что-либо говорить о ситуации. Контуры команды определятся к концу сентября".

Шахрияр Аскеров заявил, что посчитал целесообразным оставить Левана Гогаладзе в команде и на этот сезон: "Было бы целесообразнее сохранить состав команды и позволить игрокам играть вместе в течение нескольких лет. Тогда игроки будут лучше знать друг друга. Они также адаптируются к игровой системе. Нам не придется каждый год внедрять что-то новое. Но такова реальность. Леван Гогаладзе всегда помогал нам. Кроме того, мы пользуемся его услугами в качестве консультанта по физической подготовке. Он опытный игрок. Он с нами уже четвертый сезон. Жаль, что у нас не было возможности оставить в команде некоторых игроков с прошлого сезона. Например, я имею в виду Давонте Крейвена, Кэмерона Джонса. Они очень хорошие игроки. Но у них тоже есть свои планы, мы не могли их заставить остаться. В любом случае, наша нынешняя команда тоже укомплектована хорошо, и я верю во всех своих игроков и в свою команду".

Главный тренер подчеркнул, что основная цель текущего сезона — войти в первую "восьмерку": "Мы можем привлечь в команду определенных игроков зимой или после. Но сейчас нам удалось сформировать команду как можно лучше. Наша главная цель — успешно завершить первые два раунда и выйти на высокие места в дивизионе B. После этого почему бы не выступить лучше? В целом наша главная цель — остаться в первой "восьмерке" и бороться за высокие места. В прошлом году, несмотря на то, что многие не верили в нас, в первой игре плей-офф мы проиграли случайно. Мы проиграли первый матч в овертайме. Во втором матче были спорные решения, и мы проиграли матч в конце. Все будет видно во время чемпионата. Время покажет, насколько подготовлены наши игроков. Я в них верю".

Он сказал, что ожидает поддержки от местных болельщиков на домашних играх: "Мы хотим развивать баскетбол в Губе. Если есть какой-то энтузиазм по поводу детского баскетбола, можно что-то сделать. В любом случае, у нас хорошая команда, и мы верим, что будет поддержка. Болельщики тоже оказывают большую поддержку. Я прошу любителей баскетбола и спорта Губы, спортивное сообщество поддержать нас хотя бы на наших домашних играх. Многое зависит от их поддержки. Я также прошу родителей в Губе записать своих детей на тренировки по баскетболу, приводить их на матчи. В нашем прекрасном Северном регионе физически очень здоровое население. Я надеюсь, что мы порадуем их своими победами. Мы полны надежд и позитива. Мы готовимся к новому сезону наилучшим образом, чтобы порадовать болельщиков Губы".

