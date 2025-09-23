24 Сентября 2025
RU

"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Баскетбол
Новости
23 Сентября 2025 10:29
29
"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Азербайджанский баскетбольный клуб "НТД" объявил о подписании контракта с американским форвардом Майклом Браун-Джонсом.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 24-летним баскетболистом заключено соглашение сроком на один год. Последним клубом игрока была команда американского Университета Миссисипи.

До этого НТД уже усилил состав легионерами — Ладариусом Маршалом, Коби Монтгомери, Джамелом Кингом и Андрой Макином.

Отметим, что "НТД" является одним из старейших азербайджанских баскетбольных клубов, который в прошлом был неоднократным чемпионом Азербайджана.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

НТД одолел "Губу" в товарищеском матче
00:03
Баскетбол

НТД одолел "Губу" в товарищеском матче

Игра прошла в спортивном зале Азербайджанского технического университета
Главный тренер БК "Губа": "Физическая подготовка игроков находится на удовлетворительном уровне"
23 Сентября 16:18
Баскетбол

Главный тренер БК "Губа": "Физическая подготовка игроков находится на удовлетворительном уровне"

Шахрияр Аскеров рассказал о целях на сезон и кадровых решениях
"Гянджа" продлила контракт с главным тренером
23 Сентября 15:01
Баскетбол

"Гянджа" продлила контракт с главным тренером

Турецкий специалист подписал годовой контракт после успешного сезона
"Серхедчи" усилился еще одним американцем
23 Сентября 12:48
Баскетбол

"Серхедчи" усилился еще одним американцем

Столичный клуб заключил контракт с форвардом NCAA
"Шеки"вернул в состав 22-летнего высокорослого игрока
22 Сентября 22:37
Баскетбол

"Шеки"вернул в состав 22-летнего высокорослого игрока

Клуб завершил трансферную кампанию перед новым сезоном
"Серхедчи" усилился американским баскетболистом
22 Сентября 11:55
Баскетбол

"Серхедчи" усилился американским баскетболистом

Столичный клуб подписал контракт с Камероном Уилбоном

Самое читаемое

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО
23 Сентября 00:48
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025 - Усман Дембеле получил главный трофей - ОБНОВЛЕНО/ВИДЕО

Нападающий парижан впервые в карьере выиграл главную индивидуальную награду в футболе

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия
22 Сентября 16:30
Другие

Адвокат Аднана Ахмедзаде прокомментировал ход следствия

Подзащитный чувствует себя хорошо и не подвергался давлению
Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО
21 Сентября 16:38
Формула 1

Ферстаппен во второй раз выиграл Гран-при Азербайджана - ОБНОВЛЕНО+ФОТО/ВИДЕО

В Баку гонщики преодолели 51 круг

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях
23 Сентября 01:11
Мировой футбол

"Золотой мяч"-2025: Итоги голосования во всех номинациях

Главные трофеи достались Усману Дембеле и Айтане Бонмати