"НТД" подписал контракт с американским баскетболистом

Азербайджанский баскетбольный клуб "НТД" объявил о подписании контракта с американским форвардом Майклом Браун-Джонсом.

Как передает İdman.biz со ссылкой на пресс-службу клуба, с 24-летним баскетболистом заключено соглашение сроком на один год. Последним клубом игрока была команда американского Университета Миссисипи.

До этого НТД уже усилил состав легионерами — Ладариусом Маршалом, Коби Монтгомери, Джамелом Кингом и Андрой Макином.

Отметим, что "НТД" является одним из старейших азербайджанских баскетбольных клубов, который в прошлом был неоднократным чемпионом Азербайджана.

İdman.biz