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12 сборных и четыре клуба в Сумгайыте - Мировая женская серия

Баскетбол
Новости
17 Июля 2025 12:08
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12 сборных и четыре клуба в Сумгайыте - Мировая женская серия

26-27 июля в Сумгайыте пройдет очередной этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3 .

Как сообщает İdman.biz, на этом этапе за чемпионство будут бороться команды из разных стран мира.

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд. 12 из них - сборные (Азербайджан, Чехия, Польша, Украина, Словакия, Казахстан, Мадагаскар, Китай, Бенин, Франция, Великобритания, Латвия), а также четыре клуба - «Каролина» (Пуэрто-Рико), «Пекин» (Китай), «Такасаки» (Япония), «Рапид» (Румыния).

Отметим, что игры сумгайытского этапа пройдут на Приморском бульваре города.

İdman.biz

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