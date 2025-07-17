12 сборных и четыре клуба в Сумгайыте - Мировая женская серия

26-27 июля в Сумгайыте пройдет очередной этап женской Мировой серии по баскетболу 3х3 .

Как сообщает İdman.biz, на этом этапе за чемпионство будут бороться команды из разных стран мира.

Всего в соревнованиях примут участие 16 команд. 12 из них - сборные (Азербайджан, Чехия, Польша, Украина, Словакия, Казахстан, Мадагаскар, Китай, Бенин, Франция, Великобритания, Латвия), а также четыре клуба - «Каролина» (Пуэрто-Рико), «Пекин» (Китай), «Такасаки» (Япония), «Рапид» (Румыния).

Отметим, что игры сумгайытского этапа пройдут на Приморском бульваре города.

İdman.biz