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Анар Сарыев: "Если "Нефтчи" победит, то не упустит чемпионство в седьмой игре"

Баскетбол
Новости
14 Мая 2025 11:25
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Анар Сарыев: "Если "Нефтчи" победит, то не упустит чемпионство в седьмой игре"

«Обе команды заслуживали выхода в финал».

Об этом İdman.biz заявил бывший главный тренер баскетбольной команды «Нефтчи» Анар Сарыев.

Молодой специалист прокомментировал финальную серию Азербайджанской баскетбольной лиги. Он подчеркнул, что идет напряженная борьба между «Сабахом» и «Нефтчи»: «Обе команды выступают хорошо. На мой взгляд, «Сабах» сегодня выиграет. Однако если «Нефтчи» победит, то не упустит чемпионство в седьмой игре. Финальная серия очень интересная и красочная».

Сарыев отметил, что в обеих командах собраны хорошие игроки: «Мне нравится игра Хассани Граветти в составе «Сабаха». Он является одним из главных орудий своей команды. В составе «Нефтчи» можно выделить несколько игроков. Я могу упомянуть Эдварда Полайта, Хендрикса и Брэндона Саггса. Они очень хорошо защищаются».

Отметим, что сегодня состоится шестой матч между «Нефтчи» и «Сабахом». Игра, которая состоится в Бакинском Дворце спорта, может определить чемпиона. Если «Сабах», ведущий со счетом 3:2, одержит четвертую победу в серии, то выиграет третью подряд золотую медаль. «Нефтчи» хочет восстановить равновесие и продлить серию до седьмого поединка.

Айтадж Сахяд

İdman.biz

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