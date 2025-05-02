Анар Сарыев: "Шансы "Сабаха" относительно высоки"

«Сабах» и «Нефтчи» заслужили место в финале».

Как сообщает İdman.biz, об этом в АЗЕРТАДЖ заявил тренер мужской сборной Азербайджана по баскетболу Анар Сарыев, рассказывая о предстоящем финальном матче чемпионата страны между «Сабахом» и «Нефтчи».

Он заявил, что шансы «Сабаха» на победу в чемпионате относительно высоки:

«Нефтчи» также будет бороться до конца. В течение сезона в составе команды произошли изменения. К команде присоединились новые игроки. После этого мы увидели на поле другую команду. Думаю, все матчи в серии будут напряженными. Пусть золотые медали завоюют те, кто их заслуживают».

Наставник также рассказал о главных преимуществах «Нефтчи»:

«Они лучше «Сабаха» передвигаются по площадке и быстро атакуют. Также надежно действуют в защите. В составе есть качественные баскетболисты, которые умеют это делать. Если защитная линия сможет отразить атаки соперника, то можно добиться успешного результата».

Отметим, что первая игра финальной серии состоится сегодня в Бакинском Дворце спорта и начнется в 19:00.

İdman.biz