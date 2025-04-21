21 Апреля 2025
RU

Римас Куртинайтис остался недоволен концовкой матча

Баскетбол
Новости
21 Апреля 2025 21:40
6
Римас Куртинайтис остался недоволен концовкой матча

«Я рад победе», — заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис после матча против «Серхедчи», сообщает İdman.biz.

Литовский специалист прокомментировал вторую победу своей команды в серии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, отметив, что игра команды во второй половине встречи оставила у него вопросы:
«В первых двух периодах мы добились преимущества в 30 очков, но в оставшейся части матча я остался недоволен игрой команды. Это наша работа — играть качественно, независимо от счёта. Были ошибки в обороне. Мы должны учиться на каждом матче и делать выводы».

Напомним, что «Сабах» обыграл «Серхедчи» со счётом 100:77 и вышел в полуфинал.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Тренер "Нефтчи": "Горжусь своей командой"
23:13
Баскетбол

Тренер "Нефтчи": "Горжусь своей командой"

Давити Чивчивадзе поделился мнением о выходе команды в полуфинал
"Сабах" и "Нефтчи" вышли в полуфинал - ОБНОВЛЕНО
20:58
Баскетбол

"Сабах" и "Нефтчи" вышли в полуфинал - ОБНОВЛЕНО

Сегодня прошли вторые игры
Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге
14:12
Баскетбол

Сборная Азербайджана опустилась в рейтинге

Команда занимает 37-е место в мире, набрав 93,106 очка
Халил Атлы: "Сосредоточились на третьем матче"
20 Апреля 19:01
Баскетбол

Халил Атлы: "Сосредоточились на третьем матче"

Наставник "Гянджи" подвел итоги победного матча плей-офф и нацелился на решающую встречу
Плей-офф: "Гянджа" одержала победу над "Шеки"
20 Апреля 16:34
Баскетбол

Плей-офф: "Гянджа" одержала победу над "Шеки"

Исход противостояния с "Шеки" решится в третьем матче
Джош Робинсон: "Работал на складе, а потом стал профессиональным игроком в Азербайджане"
19 Апреля 21:55
Баскетбол

Джош Робинсон: "Работал на складе, а потом стал профессиональным игроком в Азербайджане"

Легионер азербайджанского клуба рассказал, как оказался в АБЛ

Самое читаемое

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА
19 Апреля 14:43
MMA

Скончался 23-летний азербайджанский боец ​​ММА

Саламов был болен раком и скончался сегодня
Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО
19 Апреля 16:58
Футбол

Махир Эмрели дважды забил за "Нюрнберг" - ВИДЕО

Форвард вышел в стартовом составе
Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана
19 Апреля 13:06
Мировой футбол

Лучшие защитники-бомбардиры всех времён. От Роберто Карлоса до Рональда Кумана

Серхио Рамос снова забил, но до рекорда ему еще далеко
Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира
19 Апреля 09:00
Мировой футбол

Месси выбрал топ-10 самых перспективных футболистов мира

Он включил в этот список Ламина Ямаля, Кенана Йылдыза и других