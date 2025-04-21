Римас Куртинайтис остался недоволен концовкой матча

«Я рад победе», — заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис после матча против «Серхедчи», сообщает İdman.biz.

Литовский специалист прокомментировал вторую победу своей команды в серии плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, отметив, что игра команды во второй половине встречи оставила у него вопросы:

«В первых двух периодах мы добились преимущества в 30 очков, но в оставшейся части матча я остался недоволен игрой команды. Это наша работа — играть качественно, независимо от счёта. Были ошибки в обороне. Мы должны учиться на каждом матче и делать выводы».

Напомним, что «Сабах» обыграл «Серхедчи» со счётом 100:77 и вышел в полуфинал.

İdman.biz