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Баскетбол
Новости
9 Мая 2025 13:44
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Впервые в сезоне

Мужская баскетбольная команда «Сабах» впервые в этом сезоне потерпел два поражения подряд.

Как сообщает İdman.biz, с такой неудачной серией представитель столицы столкнулся в финале чемпионата Азербайджана.

Команда Римаса Куртинайтиса оказалась беспомощна против «Нефтчи». «Сабах» проиграл третий матч со счетом 76:79, а четвертый - 66:84.

Отметим, что действующий чемпион потерпел в этом сезоне в общей сложности шесть поражений. Четыре из них были зафиксированы в регулярном чемпионате и два - в финале.

İdman.biz

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