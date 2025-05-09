Впервые в сезоне

Мужская баскетбольная команда «Сабах» впервые в этом сезоне потерпел два поражения подряд.

Как сообщает İdman.biz, с такой неудачной серией представитель столицы столкнулся в финале чемпионата Азербайджана.

Команда Римаса Куртинайтиса оказалась беспомощна против «Нефтчи». «Сабах» проиграл третий матч со счетом 76:79, а четвертый - 66:84.

Отметим, что действующий чемпион потерпел в этом сезоне в общей сложности шесть поражений. Четыре из них были зафиксированы в регулярном чемпионате и два - в финале.

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