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Самый длинный финал в чемпионатах Азербайджана

Баскетбол
Новости
9 Мая 2025 18:06
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Самый длинный финал в чемпионатах Азербайджана

Финальная серия Азербайджанской баскетбольной лиги среди мужских команд войдет в историю чемпионатов страны.

İdman.biz сообщает, что противостояние между «Сабахом» и «Нефтчи» станет самым продолжительным финалом соревнований за последние 15 лет.

Поскольку после четырех матчей счет 2:2, для определения чемпиона необходимо сыграть еще как минимум два. Это значит, что серия будет состоять как минимум из шести встреч.

Ни один финал не длился так долго с 2010 года. Одна из причин этого - необходимость для победителя выиграть четыре игры.

Раньше серии длились до двух побед, а в последние годы - до трех, иногда применялась система лиги. Самая длинная серия была два года назад. В 2023 году «Сабах» обыграл «Гянджу» в пяти матчах со счетом 3:2.

Отметим, что пятая игра между «Нефтчи» и «Сабахом» состоится 11 мая.

İdman.biz

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