ФИНАЛ: "Нефтчи" встретится с "Сабахом"

Продолжается финальная серия в мужской баскетбольной лиге Азербайджана.
İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четвертый матч решающего этапа.
Действующий чемпион «Сабах» сыграет с «Нефтчи». Игра пройдет в Бакинском Дворце спорта. «Сабах» попытается приблизиться на шаг к чемпионству, одержав третью победу, а «Нефтчи» попытается сравнять счет в серии.
Отметим, что пятый матч серии состоится 11 мая.
Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, четвертая игра
8 мая
19:00. «Нефтчи» - «Сабах»
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии — 1:2
İdman.biz