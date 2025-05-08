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ФИНАЛ: "Нефтчи" встретится с "Сабахом"

Баскетбол
Новости
8 Мая 2025 09:41
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ФИНАЛ: "Нефтчи" встретится с "Сабахом"

Продолжается финальная серия в мужской баскетбольной лиге Азербайджана.

İdman.biz сообщает, что сегодня состоится четвертый матч решающего этапа.

Действующий чемпион «Сабах» сыграет с «Нефтчи». Игра пройдет в Бакинском Дворце спорта. «Сабах» попытается приблизиться на шаг к чемпионству, одержав третью победу, а «Нефтчи» попытается сравнять счет в серии.

Отметим, что пятый матч серии состоится 11 мая.

Азербайджанская баскетбольная лига
Финал, четвертая игра
8 мая

19:00. «Нефтчи» - «Сабах»
Бакинский Дворец Спорта
Счет в серии — 1:2

İdman.biz

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