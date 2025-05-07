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Японский клуб примет участие в бакинском этапе

Баскетбол
Новости
7 Мая 2025 15:00
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Японский клуб примет участие в бакинском этапе

Объявлены все команды, которые примут участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, последняя путевка на турнир, в котором также примет участие сборная Азербайджана, досталась японскому "Такасаки".

Всего в соревнованиях примут участие 13 национальных сборных и три клуба. В Баку сыграют сборные Азербайджана, Нидерландов, Италии, Таиланда, Чили, Филиппин, Казахстана, Египта, Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также "Такасаки" (Япония), "Прага" (Чехия) и "Рома" (Италия).

Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 мая.

İdman.biz

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