Японский клуб примет участие в бакинском этапе

Объявлены все команды, которые примут участие в бакинском этапе женской серии по баскетболу 3х3.

Как сообщает İdman.biz, последняя путевка на турнир, в котором также примет участие сборная Азербайджана, досталась японскому "Такасаки".

Всего в соревнованиях примут участие 13 национальных сборных и три клуба. В Баку сыграют сборные Азербайджана, Нидерландов, Италии, Таиланда, Чили, Филиппин, Казахстана, Египта, Мадагаскара, Румынии, Китая, Австрии и Латвии. Среди участников также "Такасаки" (Япония), "Прага" (Чехия) и "Рома" (Италия).

Отметим, что бакинский этап пройдет 26-27 мая.

İdman.biz