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Римас Куртинайтис: "Все начинается заново — теперь это финал до одной победы"

Баскетбол
Новости
8 Мая 2025 22:12
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Римас Куртинайтис: "Все начинается заново — теперь это финал до одной победы"

Главный тренер баскетбольного клуба «Сабах» Римас Куртинайтис поделился мыслями после поражения своей команды от «Нефтчи» в четвёртом матче финальной серии чемпионата Азербайджана. Встреча завершилась с крупным счётом 66:84, и теперь счёт в серии стал равным — 2:2, сообщает İdman.biz.

По словам специалиста, «Сабах» провёл неудачную игру и уступил заслуженно, однако списывать результат на усталость он не считает уместным.

«Мы проиграли без оправданий. Физическая усталость — это не аргумент. Ведь и соперник играет в тех же условиях», — подчеркнул Куртинайтис.

Наставник отметил, что «Нефтчи» выглядел подвижнее и лучше использовал свои моменты, тогда как у его команды почти ничего не получалось на площадке.

«Соперник показал мобильную, собранную игру. У нас, к сожалению, не сложилось почти ничего», — признал тренер.

В то же время Куртинайтис с оптимизмом смотрит на предстоящий пятый матч финала, который состоится в воскресенье.

«Хорошо, что у нас есть немного времени — это шанс восстановиться. Финал — это всегда борьба, в которой обе команды выкладываются на максимум. Мы, как и соперник, выходим на каждый матч, чтобы победить», — добавил он.

Заключая, наставник «Сабаха» напомнил, что теперь всё начинается с нуля:

«Счёт 2:2 — теперь это финал до одной победы. Всё начинается заново».

İdman.biz

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