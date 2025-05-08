Объявлен состав сборной Азербайджана

Объявлен состав женской сборной Азербайджана по баскетболу 3х3.

İdman.biz сообщает, что в составе нашей сборной в отборочном этапе Кубка мира, который пройдет в Баку, будут четыре баскетболистки.

К опытным игрокам национальной сборной Александре Молленхауэр и Дине Ульяновой присоединились две баскетболистки, выступавшие за «Нефтчи». За нашу команду также будут играть Эрика Картер и Брианна Фрейзер.

Отметим, что наша женская сборная будет соревноваться в группе B с Латвией и Египтом. 24 мая в 10:15 Азербайджан встретится с африканской сборной, а на следующий день в 12:05 - со страной Балтии.

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