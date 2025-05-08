Тренер "Нефтчи" после победы над "Сабахом": "Горжусь игрой своих ребят, но все еще впереди"

Наставник баскетбольного клуба «Нефтчи» Давити Чивчивадзе поделился впечатлениями от уверенной победы своей команды над «Сабахом» в четвёртом матче финальной серии Азербайджанской баскетбольной лиги. Матч завершился со счётом 84:66, а счёт в серии стал равным — 2:2, сообщает İdman.biz.

По словам Чивчивадзе, команда продемонстрировала высокий уровень игры на обеих сторонах площадки и проявила бойцовский настрой.

«Мы хорошо отыграли и в обороне, и в нападении, показали характер. Приятно видеть такую самоотдачу от ребят. Это именно тот баскетбол, который хочется видеть от своей команды», — отметил тренер.

Однако специалист подчеркнул, что расслабляться рано — впереди ещё как минимум один поединок, и он будет крайне непростым.

«Финальная серия ещё далека от завершения. Всё решится в следующих играх. Нужно сохранять концентрацию и продолжать в том же духе», — добавил он.

В завершение Чивчивадзе поблагодарил команду за самоотверженность и поздравил с важной победой.

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