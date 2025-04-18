Римас Куртинайтис: “Начали неуверенно, но смогли переломить игру”

Главный тренер «Сабаха» Римас Куртинайтис поделился мнением после уверенной победы своей команды над «Серхедчи» со счетом 90:64 в первом матче плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги, передает İdman.biz.

«Обе команды были не до конца готовы к игре. У соперника это уже четвёртый матч за последние девять дней. У нас же это первая игра после паузы. Поэтому в начале матча мы были не похожи сами на себя. Но несмотря на это, нам удалось изменить ход встречи и вернуться в привычный игровой ритм», — заявил литовский специалист.

Отметим, что второй матч серии пройдет на площадке «Серхедчи».



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